Calciomercato SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino di Napoli mette in pole position Vincenzo Italiano, ma il quotidiano sul futuro di Pioli sottolinea:

"Sono previsti tempi brevi con De Laurentiis che continua a tenere in ballo ancora Stefano Pioli che vorrebbe riuscisse a svincolarsi dal Milan già questa settimana. Ma Pioli non ha tutta questa fretta, anzi può anche restare fermo per un anno. E anche ieri si sono sprecate le telefonate".