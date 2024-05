Conte-Napoli, Il Mattino: è sparito dai radar di De Laurentiis, spunta il vero motivo!

Ultime notizie SSC Napoli - L'edizione oggi in edicola de Il Mattino di Napoli, che parla di corsa a due italiano-Gasperini per la panchina dei partenopei, racconta cos'è successo con Antonio Conte.

Perché non si parla più di Conte come nuovo allenatore del Napoli? Il quotidiano scrive:

"Conte da qualche ora è sparito dai radar: non ha nascosto la seccatura per questo corteggiamento a fasi alterne da parte del patron. Ma De Laurentiis si è legato al dito i due rifiuti (a ottobre e a gennaio) quando con il leccese in panchina ci sarebbero state le condizioni per raddrizzare una stagione balorda. In ogni caso, il Napoli o Conte (fate voi) si sono tirati indietro. Non va mai dimenticato, in ogni caso, che la decisione sarà figlia di un compromesso: perché De Laurentiis, senza Champions, punta a un monte ingaggio light (inferiore agli 80 milioni di questa stagione) quindi vuole un tecnico che non vada oltre i 2,5 milioni di ingaggio".