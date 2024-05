Il Mattino - Accordo Italiano-Manna: è ad un passo dal Napoli, volata a due con Gasperini!

Ultime notizie SSC Napoli - Nuovo allenatore, a sorpresa adesso in pole secondo l'edizione odierna de Il Mattino di Napoli ci sarebbe Vincenzo Italiano: l'allenatore, che lascerà la Fiorentina a fine stagione, avrebbe già anche l'accordo col nuovo ds Manna.

Su Italiano al Napoli come nuovo allenatore, il quotidiano scrive:

"Porte aperte a tutti. Ma la fumata bianca di Italiano , la carta bianca al progetto Napoli, potrebbe ora fare la differenza nella scelta di De Laurentiis. Il tecnico viola sembra davvero quello in pole, avanti rispetto a Gasperini : ma il cerchio si stringe, anche se neppure De Laurentiis ha ancora la certezza di chi sarà il nuovo tecnico. Gasperini ha chiesto (e ottenuto) tempo prima di iniziare a pensare al suo futuro lontano da Bergamo: avrà le idee chiare dopo la finale dell'Atalanta di Dublino di domani. Ma non è detto che poi possa essere lui il predestinato. Italiano si è da tempo detto pronto all'avventura Napoli già da qualche settimana , non ha riserva da sciogliere e ha già un'intesa con il ds in pectore Giovanni Manna . Il suo manager napoletano, Diego Nappi, è pronto all'incontro che può definire ogni cosa. A suo vantaggio la giovane età e il fatto che questo è almeno il terzo tentativo di ingaggiarlo".

E su Gasperini-Napoli, Il Mattino scrive:

"La candidatura di Gasperini, in ogni caso, è decollata ufficialmente e in poche ore lui è quello che insidia più di tutti la pole di Vincenzo Italiano: in ogni caso, sono loro i candidati principali per la successione a Calzona (destinato a tornare a fare il ct della Slovacchia), superando in volata anche Pioli, a lungo battistrada di questa rincorsa ricca di sorprese. La prima mossa sarà capire la scelta di Gasperini, ovvero se lascerà l'Atalanta. Se riuscirà a separarsi, chiaro che lo fa per il Napoli. Ma guai a dare per fatta ogni cosa ma il cerchio, è evidente, si stringe".