Il Mattino annuncia - Meret può lasciare il Napoli, Caprile si giocherà la sue chances

Calciomercato SSC Napoli - Come raccontato dall'edizione odierna de Il Mattino, non è così stabile il futuro di Alex Meret: con un solo anno di contratto, potrebbe addirittura lasciare in estate. Intanto rientra dal prestito Elia Caprile e sarà valutato:

"In casa azzurra le porte del mercato si preannunciano girevoli considerando anche la posizione tutt'altro che sicura di Alex Meret (dato per partente nonostante abbia ancora un anno con gli azzurri) e l'imminente arrivo di Caprile pronto a giocarsi le sue chance".