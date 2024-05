CorSport - Manna-Napoli: oggi può arrivare l'ufficialità, la situazione

Giovanni Manna oggi può già diventare il nuovo direttore sportivo del Napoli. Lo scrive questa mattina il Corriere dello Sport che non esclude la presenza proprio di Manna già oggi in città così come allo stadio Maradona per l'ultima gara di campionato tra Napoli e Lecce che si giocherà domenica alle ore 18.

Manna al Napoli: l'annuncio

Napoli - Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport sull'arrivo di Giovanni Manna al Napoli: