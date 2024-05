Zielinski, festa d'addio al Napoli: lettera da brividi e sfottò dai compagni sull'Inter! | TUTTI I VIDEO

Ultime notizie SSC Napoli - 108 invitati al party del suo compleanno, i 30 anni, che diventano però anche l'occasione di celebrare con una festa l'addio al Napoli con tutti gli amici di questi anni. Piotr Zielinski è al Napoli dal 2016 e dall'estate 2024 vestirà la maglia dell'Inter: "Adesso sei pronto per una nuova avventura. Ti auguriamo il meglio... Tranne in due partite!", gli scrive la squadra in una lettera letta ieri davanti a tutti gli invitati.

Festa d'addio Zielinski-Napoli: video

Piotr Zielinski ha scelto l'Ammot Cafè, luogo dove lui spesso si rilassa quando non s'allena, per la festa d'addio al Napoli e per festeggiare il suo compleanno con gli amici napoletani e i compagni. Presenti anche Victor Osimhen e Calzona, presente anche l'ex azzurro Elif Elmas, arrivato in città per festeggiare l'amico polacco. E nel corso della serata tanto divertimento, con Zielinski mattatore che balla, fa partire il trenino e si tuffa in piscina con i vestiti a fine serata. "Ma davvero te ne devi andare?", chiedono gli amici con un pizzico di nostalgia. Che vi assicuriamo, è anche sul volto di Piotr.

E poi legge una lettera d'addio, di cui vi proponiamo un estratto:

"Siete persone straordinarie che ho imparato ad amare e rispettare, mi piace la vostra mentalità di cui potete essere orgogliosi e che ammiro. Vi ringrazio perché nessuno di voi mi abbia mai offeso dopo la mia decisione di cambiare squadra. Questo significa molto per me. I successi che ho ottenuto nel nostro club rispecchiano i miei sogni. Ho cercato di fare del mio meglio".