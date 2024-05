De Maggio: "De Zerbi? Non consento di avere dubbi e di denigrare il lavoro di Alvino, lavoriamo 24 ore su 24 per dirvi come stanno le cose"

Calciomercato Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista e direttore Valter De Maggio, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Stamattina De Laurentiis ha contattato Roberto De Zerbi per capire se avesse volontà di tornare in Italia. I sondaggi sono stati fatti da Napoli e Milan, per quanto riguarda le squadre italiane. C'è chi ci scrive che facciamo una marea di noi, ma la realtà è che noi lavoriamo: non consento di avere dubbi e di denigrare il lavoro di Carlo Alvino, noi lavoriamo 24 ore su 24 per dirvi come stanno le cose, anche quando è scomoda la verità. Denigrare il lavoro di una redazione non vi è consentito. Noi vi raccontiamo ciò che succede, se c'è una frenata con Conte, se Gasperini prende tempo, se De Laurentiis contatta De Zerbi: uno è libero di scegliere, non di offendere”