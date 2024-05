Gattuso va in Arabia Saudita: accordo raggiunto con l'Al Taawoun

Gennaro Gattuso in Arabia Saudita. Secondo quanto riporta Arab News, l'ex allenatore di Milan e Napoli avrebbe raggiunto un accordo per guidare l'Al Taawoun, squadra che attualmente occupa il quarto posto in classifica nella Saudi Pro League quando mancano due giornate al termine della stagione.

Mantenendo la posizione, il club di Burayda, città a Nord-Ovest di Riad, centrerebbe la qualificazione alla Champions League 2 asiatica, la seconda coppa continentale nel nuovo format varato nei giorni scorsi dalla Afc.