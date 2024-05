De Zerbi-Napoli, Scotto: "Dietro l'addio al Brighton c'è il Bayern Monaco! Non ha dato disponibilità ad altri club"

Calciomercato Napoli. Nelle ultime ore è tornato in auge anche il nome di Roberto De Zerbi per la panchina del Napoli, dopo che il tecnico italiano ha annunciato l'addio al Brighton.

Di De Zerbi ne ha parlato anche Giovanni Scotto, giornalista de Il Roma:

"Dovrebbe esserci il Bayern Monaco dietro la risoluzione contrattuale di Roberto De Zerbi col Brighton. Niente clausola ma un accordo di chiusura rapporto trovato con la prospettiva di allenare in Germania. De Zerbi rinuncia a un ingaggio di 5 milioni, ne guadagnerà 2.5 in più in Germania. L'allenatore italiano non avrebbe dato disponibilità ad altri club in attesa di finalizzare la trattativa col Bayern Monaco".