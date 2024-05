Gazzetta - Blitz Napoli per Gudmundsson: nell'affare può rientrare un azzurro

Blitz Gudmundsson per il Napoli titola questa mattina la Gazzetta dello Sport che svela il forte interessamento da parte degli azzurri per il calciatore in forza al Genoa. Non c'è dubbio che l'islandese sia stato l'uomo copertina della squadra allenata da Alberto Gilardino con i suoi 14 gol in 34 presenze. Gudmundsson piace molto al Napoli perché in grado di giocare su tutto il fronte offensivo che sia il 4-3-3 piuttosto che il 3-4-2-1.

Il Napoli vuole Gudmundsson

Calciomercato Napoli - Il Genoa ha già deciso che il pezzo pregiato Gudmundsson verrà sacrificato nella prossima sessione estiva di mercato. Diventa praticamente impossibile trattenere questo calciatore un altro anno in Liguria. Il Napoli, rispetto all'Inter, si è spinto in avanti.

Il Genoa ha fatto capire, spiega la Gazzetta dello Sport, che per meno di 30 milioni di euro non darà via il calciatore. De Laurentiis potrebbe inserire una contropartita nell'affare. Si tratta di Leo Ostigard che al Genoa ci ha già giocato due anni fa prima di trasferirsi proprio in azzurro.