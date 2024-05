CorSport - Pioli lascia il Milan: c'è un altro club di A oltre al Napoli sulle sue tracce

Stefano Pioli lascerà il Milan si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport che anticipa un incontro che ci sarà tra l'entourage del tecnico e la dirigenza rossonera nel quale verranno sancite le modalità d'addio. Pioli è un nome che circola anche in orbita Napoli da diverse settimane.

Napoli - Ecco cosa si legge stamattina sulle pagine del Corriere dello Sport sul futuro dell'allenatore Stefano Pioli:

"In queste ore l’entourage di Pioli dovrebbe mettersi in contatto con i vertici di via Aldo Rossi per stabilire come separarsi, e sono due le possibilità. Da un lato l’esonero sarebbe economicamente meno convenente per il club, in quanto dovrebbe assicurare al tecnico e al suo staff un altro anno di stipendio. Pioli infatti percepisce oltre 4 milioni netti e per la società sarebbe un peso a bilancio, considerando che presto verrà ingaggiato un altro allenatore. Questa modalità verrà interrotta nel momento in cui Pioli dovesse trovare una nuova sistemazione e Napoli o Bologna potrebbero essere due panchine papabili".