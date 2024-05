Corbo su Kvara: "Il suo malessere dovuto anche ai rinnovi di tre calciatori di una diversa scuderia"

Napoli - Antonio Corbo su Repubblica ha scritto sul rinnovo di Kvaratskhelia:

"Manna può trattare in uscita l’affare Osimhen, ma anche Kvaratskhelia, un diamante da limare. Che non sia stato finora prorogato il contratto al contrario dei giocatori di una diversa scuderia (Di Lorenzo, Politano, Mario Rui) spiega anche il suo malessere, ma anche altro in una squadra irrisolta. Tocca al presidente intervenire. Ha le capacità. Se non trascura il prodotto calcio per smarrirsi in un labirinto di affari e visioni audaci".