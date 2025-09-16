Manchester City, l'ex responsabile scouting a CN24: "Provammo a prendere Cavani e Koulibaly! Ecco chi sarà decisivo con il City"

Ultime notizie Napoli - Carlo Cancellieri, ex responsabile scouting del Manchester City, è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (79 Digitale Terrestre).

“Che ricordi mi rievoca Manchester City-Napoli? Sicuramente grandi sfide e grandi prestazioni, ma ricordo anche che noi all’epoca perdemmo a Napoli. Ho ancora negli occhi il gol di Cavani, noi avevamo studiato a fondo quella partita, ma ci fu un grande Napoli. Oggi il Manchester City è migliorato ancora di più rispetto a quegli anni, ma mi aspetto un’altra prestazione importante da parte degli azzurri”.

Sfida tra Guardiola e Conte? È molto suggestiva, ma il City di oggi è più ‘umano’ rispetto a quello di tre anni fa che era ingiocabile. Con l’acquisto di Donnarumma è arrivato un elemento di grande valore, che porta solidità in una difesa che aveva qualche difetto. Sarà difficile per il Napoli, ma mi aspetto una grande prestazione degli azzurri. La squadra di Conte può strappare un pareggio, per espugnare il “Blue Moon” la vedo difficile ma nel calcio mai dire mai. A Manchester ci sarà una bolgia e non sarà facile, ma gli azzurri se la giocheranno”.

Il momento del Manchester City? Ha qualche problema in mezzo al campo, quando non hanno la palla soffrono e concedono spazi agli avversari. L’arrivo di Donnarumma li ha aiutati, perché è un portiere che fa la differenza e sposta tanto anche nel mettere una pezza gli errori dei difensori. Mi aspetto un Napoli propositivo, con McTominay decisivo da ex Manchester United al pari di Hojlund”.

De Bruyne che torna a Manchester? Farà una grande partita e dimostrerà il suo valore, sarà ricevuto con grande affetto dai suoi ex tifosi”.

Calciatori del Napoli che avremmo voluto al City? Abbiamo cercato di prendere Koulibaly e Cavani quando c’era Mancini in panchina. Soprattutto Cavani, con Mancini parlavamo molto del Matador perchè era un attaccante straordinario e moderno che aiuta tanto la squadra oltre a segnare. Poi c’era Koulibaly, uno dei centrali più forti in assoluto all’epoca. Provammo a prenderli, ma le trattative non sono mai semplici. Io feci una relazione tecnica a Mancini super positiva ed il tempo mi ha dato ragione, perché entrambi hanno dimostrato il loro valore assoluto”.

Come si ferma il Manchester City di Guardiola? Conte cercherà di fare gioco ‘lungo’, ovvero con possesso palla per poi provare a colpire. La gara si deciderà a centrocampo perché il City in avanti ha Haaland e Foden che fanno la differenza. Se la squadra di Guardiola prende il dominio della sfida poi diventa davvero dura, quindi il Napoli dovrà provare a fare il suo gioco ed in quel caso il pareggio può portarlo a casa”.

Napoli di inizio stagione in Serie A? Sono arrivati tanti giocatori importanti, molti dalla Premier League. Anche Hojlund, ex United, potrà essere decisivo e pericolo contro il City. Rispetto a Lucca è più bravo ad attaccare la profondità e per le ripartenze del Napoli sarà decisivo. Sono convinto che il Napoli farà un gran ritorno in Champions, bisogna essere ottimisti. In campionato il Napoli è la squadra favorita, ma bisognerà vedere come Conte gestirà la doppia competizione. L’anno scorso il Napoli ha fatto un miracolo ed è girato tutto bene. Ora hai la rosa più forte ed i cambi giusti, ma gestire due competizione non è mai facile”.