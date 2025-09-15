Biasin: "L'Inter è stata fregata nel finale dalla superficialità dei giocatori"

Ultime calcio - Fabrizio Biasin, capo dei servizi sportivi del quotidiano Libero, è intervenuto nel corso di Pressing, in onda su Mediaset:

"Negli ultimi 10 minuti l'Inter doveva avere più attenzione ed invece viene fregata, non è la prima volta, è successo tante volte anche nell'ultima Inter di Inzaghi. Non è stata un'Inter pessima, ha giocato anche un buon calcio ma poi perdi, è superficiale in certe fasi, non posso immaginare una squadra che fa 2 finali Champions sia superficiale. Forse manca un giocatore dalla trequarti in su, forse l'allenatore non ha tutta questa esperienza, ma il dito va puntato anche su molti giocatori. Non può mancare l'attenzione a Torino contro la Juventus".