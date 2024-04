L'agente Ottaiano a CN24: "E' successo qualcosa nello spogliatoio del Napoli"

L'agente Antonio Ottaiano è intervenuto ai nostri microfoni durante CalcioNapoli24 Live su CN24 TV:

"C'è solo rammarico e delusione per quello che sta accadendo. Non è possibile che solo l'assenza di Kim può cambiare totalmente questo Napoli. C'è qualcosa che va oltre l'assenza di Kim che non ha funzionato dal punto di vista del gruppo, dell'organizzazione e della coesione. Ieri bisognava dare l'ennesima dimostrazione e non è arrivata, c'è grande incredulità. E' successo qualcosa nello spogliatoio, i giocatori scendono in campo più per se che per il gruppo squadra. Va dato merito a Spalletti per ciò che ha fatto lo scorso anno".