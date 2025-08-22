Pedullà: "Il Napoli per prendere Hojlund risparmierà su altri investimenti che erano previsti, Dovbyk seconda scelta"
Hojlund
Le ultime di calciomercato da Alfredo Pedullà di Sportitalia che parla di Hojlund e Dovbyk
Calciomercato Napoli - Alfredo Pedullà di Sportitalia ha dato le ultime notizie di calciomercato sulle prossime mosse del Napoli:
"Dovbyk è una seconda scelta del Napoli che cercherà di andare su Hojlund provando a risparmiare su investimenti previsti in altri reparti".
