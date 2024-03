Inter, Marotta: "Tutto il nostro affetto per Joe Barone, vogliamo rialzarci dopo Madrid. Siamo orgogliosi del primo posto"

Napoli - Giuseppe Marotta, amministratore delegato dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di DAZN a pochi minuti dalla sfida col Napoli:

"Abbiamo appreso la brutta notizia che riguarda il collega Joe Barone e vogliamo manifestare tutto il nostro affetto e la nostra vicinanza a lui, alla famiglia e a tutta la Fiorentina in questo momento così difficile".

Come si riparte dopo la delusione di Madrid?

"Quando si parla di Inter in tutte le sue componenti bisogna saper gestire i vari momenti, sicuramente il nostro non è un momento negativo. Siamo orgogliosi del percorso di questo gruppo e del nostro allenatore, continuiamo con grande ottimismo ed entusiasmo".

Critiche troppo feroci?

"Quando si è un grande club come l'Inter dobbiamo conviverci, avendo però la consapevolezza di quello che abbiamo fatto finora: la nostra è una stagione bellissima. Mentre il campionato lo vince sempre la squadra più forte in assoluto, le competizioni europee non le vincono sempre le più forti. Con il vecchio regolamento saremmo passati. Questo deve essere un tesoro per il futuro".

A qualcosa da rimproverare alle seconde linee?

"Ci sono occasioni in cui le seconde linee sono determinanti, altre meno, ma questo vale anche per le prime linee. Ci sta, le performance non sono sempre uguali e conta anche quello che il nostro potere negoziale, siamo contenti della nostra stagione che non si può non annoverare positivamente".

Quando arriverà il rinnovo di Lautaro?

"Intanto siamo primi in classifica con un bel margine di vantaggio ma non dobbiamo assolutamente sederci, dobbiamo conquistarlo il più in fretta possibile e sarebbe bello accompagnarlo col record di punti. Restiamo concentrati per conquistare qualcosa di straordinario. Per quanto riguarda Lautaro sicuramente ci arriveremo prima della fine del campionato. Oggi abbiamo rallentato un po' ma il rapporto col suo agente è splendido e non possiamo non arrivare al prolungamento"