Inter, l'ex presidente Pellegrini: "Fui vicino a comprare il Napoli, ecco perchè non se ne fece niente"

Ernesto Pellegrini, ex presidente Inter, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

Inter-Napoli, intervista Pellegrini

“Stasera mi aspetto una partita dal sapore antico, un match spettacolare tra due grandi squadre. Mi fa venire in mente le sfide con il Napoli del grande Maradona o di Careca.

Quello del Napoli di oggi mi sembra un gruppo vincente, guidato da un grande tecnico come Spalletti che sa trasmettere la giusta mentalità alla sua squadra. Gli azzurri giocano un gran bel calcio e sono riusciti a sostituire tanti calciatori importanti con acquisti top".

Sulla possibilità di comprare il Napoli in passato: "Me lo offrirono, ma il club era in cattive acque con problemi grossi. Ci ho pensato perchè Napoli è una città affascinante, ma alla fine è prevalso il mio amore per l'Inter".