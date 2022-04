Freddy Rincon, il ricordo di suo figlio: "Parlava poco, ma lo faceva col cuore"

Ultime notizie. La morte di Freddy Rincon ha sconvolto il calcio colombiano. L'ex attaccante del Napoli, ricordato con grande affetto in città, è stato una vera e propria bandiera in Colombia e in occasione della sua scomparsa, lo scorso 13 aprile 2022, è stato organizzato un grandissimo e affollato funerale, per consentire a tutta la gente che lo conosceva di porgergli un ultimo saluto e un ultimo omaggio. La salma di Freddy Rincon dopo la cerimonia è stata trasportata a Buenaventura, sua città d'origine.

Freddy Rincon, il ricordo di suo figlio Sebastian

Sebastian Rincon

Alle esequie ha partecipato naturalmente anche la sua famiglia e tra questi c'era suo figlio Sebastian Rincon, anche lui calciatore come suo padre, attaccante dell'Huracàn in Argentina. Ecco le sue dichiarazioni rilasciate alla tv colombiana: "Mio padre era un uomo di poche parole, però quando parlava lo faceva con il cuore. So che era molto orgoglioso di me, nonostante fosse stato sempre molto critico. Dopo ogni partita mi dava sempre molti consigli, mi diceva come muovermi in campo".