Alla scoperta del Benfica: formazione, stadio e la rivalità tra le tifoserie in vista della sfida col Napoli in Champions

Benfica-Napoli sarà la prossima partita di UEFA Champions League: gli azzurri volano in trasferta a Lisbona nel turno della fase campionato di UCL 2025-2026 e in vista del match scopriamo qualcosa in più sul Benfica, prossimo avversario del Napoli.

Benfica: Formazione e modulo

Per quanto riguarda la formazione del Benfica, l'allenatore Bruno Lage gioca con un modulo 4-2-3-1 disposto generalmente come segue:

Formazione Benfica: Trubin; Dedi?, António Silva, Otamendi, Samuel Dahl/Obrador; Ríos, Barrenechea; Aursnes, Prestianni, Aktürko?lu; Pavlidis.

Trubin; Dedi?, António Silva, Otamendi, Samuel Dahl/Obrador; Ríos, Barrenechea; Aursnes, Prestianni, Aktürko?lu; Pavlidis. Allenatore : Bruno Lage

: Bruno Lage Età media della rosa: 24,2 anni

Napoli-Benfica: l'ultimo precedente

L'ultimo precedente tra Napoli e Benfica risale al 2016 nella doppia sfida della fase a gironi di Champions League vinta due volte dagli azzurri:

Napoli-Benfica 4-2

Benfica-Napoli 1-2

Le due squadre si erano affrontate già una volta nel 2008 in Europa League:

Napoli-Benfica 3-2

Benfica-Napoli 2-0

Informazioni sul Benfica

Volete andare in trasferta e vi state chiedendo dove gioca il Benfica? Il Benfica gioca allo Estado da Luz di Lisbona, uno stadio da oltre 68mila spettatori.

L'ultimo piazzamento del Benfica in Champions risale agli ottavi della scorsa stagione, quando i portoghesi sono arrivati secondi in campionato vincendo però la coppa di lega portoghese. Hanno vinto due Coppe dei Campioni consecutive nel 1961 e nel 1962.

C'è una rivalità tra ultras del Benfica e ultras del Napoli: nel 2016 ci furono aggressioni reciproche in occasione della gara di Champions.

Le avversarie del Napoli in Champions League

Ecco il calendario del Napoli in Champions League con tutte le partite della fase a girone unico.

Prima giornata: 16–18 settembre 2025

Seconda giornata: 30 settembre–1 ottobre 2025

Terza giornata: 21/22 ottobre 2025

Quarta giornata: 4/5 novembre 2025

Quinta giornata: 25/26 novembre 2025

Sesta giornata: 9/10 dicembre 2025

Settima giornata: 20/21 gennaio 2026

Queste invece le partite del Napoli: