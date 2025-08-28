Alla scoperta del Benfica: formazione, stadio e la rivalità tra le tifoserie in vista della sfida col Napoli in Champions

Champions League  
BenficaBenfica

Benfica-Napoli sarà la prossima partita di UEFA Champions League: gli azzurri volano in trasferta a Lisbona nel turno della fase campionato di UCL 2025-2026 e in vista del match scopriamo qualcosa in più sul Benficaprossimo avversario del Napoli.

Benfica: Formazione e modulo

Per quanto riguarda la formazione del Benfica, l'allenatore Bruno Lage gioca con un modulo 4-2-3-1 disposto generalmente come segue:

  • Formazione Benfica: Trubin; Dedi?, António Silva, Otamendi, Samuel Dahl/Obrador; Ríos, Barrenechea; Aursnes, Prestianni, Aktürko?lu; Pavlidis.
  • Allenatore: Bruno Lage
  • Età media della rosa: 24,2 anni 

Napoli-Benfica: l'ultimo precedente

L'ultimo precedente tra Napoli e Benfica risale al 2016 nella doppia sfida della fase a gironi di Champions League vinta due volte dagli azzurri:

  • Napoli-Benfica 4-2 
  • Benfica-Napoli 1-2

Le due squadre si erano affrontate già una volta nel 2008 in Europa League:

  • Napoli-Benfica 3-2
  • Benfica-Napoli 2-0

Informazioni sul Benfica

Volete andare in trasferta e vi state chiedendo dove gioca il Benfica? Il Benfica gioca allo Estado da Luz di Lisbona, uno stadio da oltre 68mila spettatori.

L'ultimo piazzamento del Benfica in Champions risale agli ottavi della scorsa stagione, quando i portoghesi sono arrivati secondi in campionato vincendo però la coppa di lega portoghese. Hanno vinto due Coppe dei Campioni consecutive nel 1961 e nel 1962.

C'è una rivalità tra ultras del Benfica e ultras del Napoli: nel 2016 ci furono aggressioni reciproche in occasione della gara di Champions.

Le avversarie del Napoli in Champions League

Ecco il calendario del Napoli in Champions League con tutte le partite della fase a girone unico.

  • Prima giornata: 16–18 settembre 2025
  • Seconda giornata: 30 settembre–1 ottobre 2025
  • Terza giornata: 21/22 ottobre 2025
  • Quarta giornata: 4/5 novembre 2025
  • Quinta giornata: 25/26 novembre 2025
  • Sesta giornata: 9/10 dicembre 2025
  • Settima giornata: 20/21 gennaio 2026

Queste invece le partite del Napoli: 

  • Napoli-Chelsea
  • Manchester City-Napoli
  • Napoli-Eintracht Francoforte
  • Benfica-Napoli
  • Napoli-Sporting Lisbona
  • PSV Eindhoven-Napoli
  • Napoli-Qarabag
  • Copenhagen-Napoli
CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie seguici su Google News
Ultimissime Notizie
ALTRE NOTIZIE »
Notizie Calcio Napoli
I più letti
Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo InterInterCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo NapoliNapoliCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo ComoComoCL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo RomaRomaEL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseECL

    3

    1
    1
    0
    0

  • logo FiorentinaFiorentina

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo CagliariCagliari

    1

    1
    0
    1
    0

  • logo LecceLecce

    1

    1
    0
    1
    0
  • 10º

    logo AtalantaAtalanta

    1

    1
    0
    1
    0
  • 11º

    logo GenoaGenoa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 12º

    logo VeronaVerona

    1

    1
    0
    1
    0
  • 13º

    logo UdineseUdinese

    1

    1
    0
    1
    0
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    1
    0
    1
    0
  • 15º

    logo MilanMilan

    0

    1
    0
    0
    1
  • 16º

    logo BolognaBologna

    0

    1
    0
    0
    1
  • 17º

    logo SassuoloSassuolo

    0

    1
    0
    0
    1
  • 18º

    logo ParmaParmaR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 19º

    logo LazioLazioR

    0

    1
    0
    0
    1
  • 20º

    logo TorinoTorinoR

    0

    1
    0
    0
    1
Back To Top