Sky - Doppio acquisto del Napoli: domani sera Hojlund ed Elmas in Italia!

Calciomercato Napoli, ultime notizie: nuovi aggiornamenti da Sky Sport nel corso di "Calciomercato - L'originale" con il giornalista Gianluca Di Marzio che svela tutte le novità sul Napoli.

Oggi il Napoli ha definito gli accordi per Hojlund ed Elmas. Operazioni verbalmente definite, ora è tempo dei documenti con il Manchester United e il Lipsia.

Per Hojlund operazione complessiva da 45 milioni di euro: prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions. Forse già domani sera Hojlund potrebbe arrivare a Napoli se saranno definiti i dettagli contrattuali con il giocatore. Anche Elmas atteso domani in Italia, il Napoli ha risolto un piccolo dettaglio relativo ad un bonus in più che voleva il Lipsia.

La società ha accontentato Antonio Conte con i due calciatori richiesti.