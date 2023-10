Fedele: "Altro che buon Napoli, questo è il peggior Real Madrid! Garcia ha commesso un grave errore"

Notizie calcio. Enrico Fedele ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Televomero dopo Napoli-Real Madrid 2-3:

"Avete visto un bel Napoli? Per carità, non fate i tifosi. Io ho seguito gli spagnoli per tanti anni e questo è il peggiore Real Madrid. Non ha fatto nulla di che, ha mostrato dei limiti. Non so poi che partita abbia visto Garcia. Il mister ha commesso un grave errore, perché cambiare quando il Napoli stava facendo bene? Non ho capito le sue sostituzioni. Se doveva entrare qualcuno, perché non inserire Lindstrom al posto di Zielinski invece di Raspadori?".