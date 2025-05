Lucarelli: "Il Napoli sia sereno, c’è da battere il Parma e l’ansia da prestazione"

“Il fattore più importante della gara di Parma per il Napoli sarà la serenità, è questo il modo di approcciare che dovrà avere la squadra di Conte. Il – ha detto l’ex attaccante di Napoli e Parma Cristiano Lucarelli a Radio Marte nel corso diMarte Sport Live - deve esprimere soprattutto serenità, perché a Parma non sarà facile. Gli emiliani sono molto bravi a ribaltare l’azione e creare grossi grattacapi, come fatto in casa contro la Juventus e l’Inter. Servirà calma, non è necessario segnare subito, la gara va giocata su 100 minuti, non 90: ogni dettaglio può essere decisivo. Un allenatore come Conte, ne sono certo, avrà preparato la squadra sia sotto l'aspetto tecnico-tattico sia quello psicologico. Incoraggerei gli azzurri come successo quando noi giocammo contro la Juve nella finale di Coppa Italia 2013, quando dissi ai miei compagni di pensare non a cosa si stavano giocando ma solo a battere la Juve già superata in campionato. Perché il vero problema, al di là della differenza di valori tecnici evidente tra Napoli e Parma, è l'ansia da prestazione, soprattutto qualora la partita dovesse complicarsi. Tecnicamente per l'Inter sarà più difficile, perché la Lazio è una squadra forte che si sta giocando la Champions. Il Napoli, però, dipende da se stesso e non ha bisogno di aspettare il risultato degli altri, a differenza dell'Inter. Proprio per questo, avrà la pressione sulle spalle. Giocherà su un campo difficile contro una squadra ostica. A poche giornate dalla fine, chi ha più da perdere è proprio il Napoli. Il Parma sarà teso per la paura di perdere la salvezza? Sì, ma paradossalmente ha un maggiore margine di risultato: gli andrebbe bene anche un punticino, mentre il Napoli ha un risultato solo. La coppia Lukaku-Raspadori non si tocca, assolutamente. Parto dal presupposto che ho grande stima di Conte. Per me è il numero uno al mondo a rivalutare le squadre che vengono da una stagione complicata. Mi fido ciecamente di lui, per cui giusto che punti sui due attaccanti. Del resto Lukaku prima ed anche Raspadori, in questa seconda parte, hanno dimostrato di saper essere decisivi, perché segnano e risolvono le partite”.