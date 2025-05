Scaramanzia De Laurentiis, Il Mattino: non andrà a Parma! Ecco dove vedrà la partita del Napoli

Ultime notizie Napoli - Aurelio De Laurentiis non sarà al Tardini per Parma-Napoli, ma ha scelto di vederla in città. Lo rivela l'edizione oggi in edicola de Il Mattino:

"De Laurentiis non andrà a Parma domani. In nome della sua scaramanzia continuerà a vedere la gara con il suo circolo riservato di amici (Amedeo Acquaviva, Costanzo Jannotti Pecci, Giancarlo Carriero), a Napoli dove arriverà nelle prossime ore. In trasferta, in questa stagione, è andato solo nelle gare giocate a Roma, quelle a due passi dalla sua abitazione sul Quirinale. Dunque, continuerà nella linea guida: anche se domani non è una gara come un'altra. Appare evidente a tutti. E più si avvicina l'ora X, più il cuore sale in gola".