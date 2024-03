Del Genio: "Juan Jesus va confermato da De Laurentiis come futuro dirigente e portavoce del Napoli"

Paolo Del Genio ha commentato a Kiss Kiss quanto accaduto in Inter-Napoli:

"Calzona è imbattuto da quando è arrivato in campionato. Era importante non perdere, buona prestazione di carattere e ripresa contro la capolista che sta dominando il campionato. Il Napoli è dentro le partite e vuole restarci dentro, aumenta il distacco dalle altre per la corsa Champions ma ci saranno gli scontri diretti che saranno decisivi per questo finale di stagione. Quest'anno sono stati presi di mira Meret e Juan Jesus in maniera eccessiva, con l'Inter i due hanno fatto una grande partita. Juan Jesus deve essere opzionato da De Laurentiis come futuro portavoce del Napoli, sa quello che deve dire davanti le telecamere. Il calciatore ha mostrato di essere un giocatore di buon livello di Serie A con ottime squadre, ha vinto uno scudetto ma che ha l'intelligenza giusta per avere un ruolo importante nel calcio".