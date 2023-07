Del Genio: "Ecco chi prenderei al posto di Kim! Zielinski? Se i nomi per sostituirlo sono questi..."

Paolo Del Genio è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso del programma Radio Goal. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Sostituto Kim? Mi piace molto Danso, il cui nome sembrava scomparso dai radar del Napoli anche se nelle ultime ore sembra ricomparso. E’ reduce da un ottimo campionato con il Lens, miglior difesa della Ligue 1, dove è stato protagonista ed ha grandi potenzialità. Poi ci sono Kilman e Le Normand, ma non escludo che possa arrivare un nome a sorpresa".

Su Zielinski: “La sua importanze è notevole, anche se non sempre evidente. Io sono per la sua conferma, se i nomi che circolano per l’erede del polacco sono questi allora Elmas se la gioca per diventare titolare”.