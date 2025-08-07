Gutierrez-Napoli, CdM: spunta la data per chiudere l'affare! Novità sulle cifre

Calciomercato Napoli - Miguel Gutierrez del Girona è ad un passo dal Napoli. Il laterale mancino iberico, che sta recuperando da un intervento dalla caviglia, è pronto ad approdare in azzurro ed attende il via libera definitivo dalle due società.

Le ultime sulla trattativa Gutierrez arrivano dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: