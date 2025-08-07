Gutierrez-Napoli, CdM: spunta la data per chiudere l'affare! Novità sulle cifre

Calciomercato Napoli - Miguel Gutierrez del Girona è ad un passo dal Napoli. Il laterale mancino iberico, che sta recuperando da un intervento dalla caviglia, è pronto ad approdare in azzurro ed attende il via libera definitivo dalle due società.
Le ultime sulla trattativa Gutierrez arrivano dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:
"Per Gutierrez l’obiettivo del Napoli è chiudere tutti i dettagli entro sabato, quando il Napoli affronterà in amichevole a Castel Di Sangro proprio il Girona. Gutierrez non ci sarà, è infortunato, il suo rientro è previsto per fine agosto ma i due club stanno andando avanti in maniera spedita su queste condizioni: 18 milioni di euro più 2 di bonus, un ingaggio di 2,5 milioni circa per il quinquennale che dovrebbe sottoscrivere l’esterno sinistro spagnolo".