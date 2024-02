De Laurentiis: "Avevo offerto 50 milioni al Salisburgo per portare Haaland al Napoli! Poi Raiola..."

Aurelio De Laurentiis al Financial Times ha rivelato un retroscena su Haaland che era praticamente molto vicino al Napoli quando vestiva la maglia del Salisburgo. Il presidente della SSC Napoli ha raccontato un aneddoto legato a Mino Raiola che, a quei tempi, era l'agente del calciatore.

Ecco cosa ha dichiarato Aurelio De Laurentiis su Haaland:

"Ricordo il povero Raiola, quando eravamo amici, io scoprii Haaland. I miei erano tutti preoccupati perché non era il calciatore che dava certezze come adesso. Lo volevo comprare per 50 milioni dal Salisburgo. Raiola mi portò non un mio salotto dicendomi: “Non le dire quelle cose di là. Noi siamo amici, per Haaland ho già provveduto io, non ti mettere in mezzo, non ti preoccupare”. Gli dissi: “Mino, facciamo così, abbiamo fatto finta di parlare”. Raiola aveva già programmato tutto con i suoi benefit. Mino professionalmente ineccepibile però faceva i suoi interessi e non del club".