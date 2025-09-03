Danimarca, il Ct: "Hojlund-Napoli? Scelta entusiasmante! Non vedo l'ora di seguirlo, arriva in un club che funziona ed è fondamentale"

Calciomercato Napoli - L'allenatore della nazionale della Danimarca Brian Riemer si aspetta che l'attaccante della nazionale Rasmus Hojlund ottenga grandi successi a livello di club quando si trasferirà al Napoli dopo il ritiro in corso della nazionale.

"Penso che il passaggio di Rasmus Hojlund al calcio italiano sia una scelta entusiasmante. È lì che ha avuto la sua grande svolta internazionale, e ora ha l'opportunità di tornare a qualcosa che ha funzionato. Mi aspetto che raggiunga il livello che ha mostrato l'ultima volta in Serie A.

Si sta muovendo per fare qualcosa di diverso rispetto al contesto da cui proviene. Non vedo l'ora di seguirlo, perché è una scelta interessante. Ci sono molti indizi che lo rendono adatto alla Serie A. Se si guarda allo stile di gioco del campionato, si è sempre adattato al tipo di giocatore che è Rasmus.

È un buon inizio. E ha già dimostrato di saper segnare gol in quel campionato. Ha dimostrato di poter dare il massimo in questo contesto e arriva in un club che funziona bene, e anche questo è fondamentale per me".