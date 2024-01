Alessandro Costacurta ha parlato ai microfoni di Sky Calcio Club, del momento del Napoli:

"Nomi di mercato che si fanno per il Napoli? Possono essere una novità per il Napoli ma di certo non spostano gli equilibri. Inutile il confronto con l'anno scorso: ho vinto uno scudetto, '99/2000, dove sembravamo tutti Maradona, ma in realtà non lo eravamo. Bisogna stare attenti nelle valutazioni, ma qualche calciatore accende sempre l'entusiasmo".