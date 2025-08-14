Napoli-Olympiakos 2-1, la fotogallery: gol, esultanze, infortuni, resse e il colloquio Conte-De Bruyne-McTominay

Napoli-Olympiakos 2-1, la fotogallery della partita: su CalcioNapoli24 tutte le immagini dell'amichevole a Castel di Sangro con le foto di Ciro De Luca.

  • NAPOLI (4-4-1-1): Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus (40' st Buongiorno), Olivera; Politano (36' st Spinazzola), Anguissa, Lobotka (32' st Gilmour), McTominay; De Bruyne; Lukaku (33' pt Lucca, 32' st Neres). A disp.: Meret, Contini, Ferrante, Obaretin, Vergara, Hasa, Mazzocchi, Beukema, Marianucci, Zanoli, Lang, Cheddira, Coli Saco. All.: Conte
  • OLYMPIACOS (4-2-3-1): Botis (1' st Paschalakis); Costinha (1' st Strefezza), Pirola, Retsos, Ortega; Scipioni (21' st Liatsikouras), Hezze; Chiquinho, Pnevmonidis, Rodinei; El Kaabi. A disp.: Kalogeropoulos, Carrillo Garcia, Onyemaechi, Mouzakitis. All.: Mendilibar
  • ARBITRO: Dionisi de L'Aquila
  • MARCATORI: 16' pt Politano (N), 8' st Lucca (N), 46' st Chiquinho (O)
  • ASSIST: Anguissa (N), McTominay (N)
  • NOTE: spettatori 7.200.
  • Ammoniti: 27' pt Hezze (O), 29' pt De Bruyne (N), 35' pt El Kaabi (O).
  • Angoli: 4-4.
  • Recupero: pt 1', st 2'
