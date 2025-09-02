CorSport, Palliggiano sicuro: "Dopo Napoli-Cagliari vedremo questa novità con Lang"

Ultimissime Calcio Napoli - Giornalista del Corriere dello Sport, Davide Palliggiano ha parlato a Radio Napoli Centrale:

"Ho visto Napoli Cagliari senza bocciature ma con tanta fatica, il Napoli gliel'ha incartata bene. Pisacane ha fatto un ottimo lavoro eccetto per gli ultimi 20 secondi con Anguissa che ha sbloccato la gara. C'è stato un passo indietro rispetto alla sfida con il Sassuolo dal punto di vista del divertimento, però il Napoli ha dimostrato una certa cattiveria, ha rischiato ma non troppo e l'ha sbloccata con giocatori oggettivamente più forti.

Sono tre punti d'oro che magari in altre occasioni potevano svanire. Io mi aspetto gli stessi anche dopo la sosta e bisogna vedere come arriverà Hojlund, non so se dal primo o a gara in corso nel secondo tempo. Mi farebbe piacere vederlo dal primo, lo apprezzo molto ma dipende quando arriverà e Conte dovrà vedere se lanciarlo subito, calcolando comunque che Lucca ha fatto tutto il ritiro. Lucca giocando dal primo avrà una grandissima chance per dimostrare il suo valore.

Conte contento anche con il pareggio? Il Napoli non ha dimostrato grande qualità ma ha dimostrato tanto impegno, specialmente in fase difensiva. Penso a De Bruyne, non è stata la sua miglior partita ma si è sacrificato molto e non era da bocciare. Con un pareggio non sarei stato contentissimo ma neanche da bocciare.

Difficoltà con il gol? Servono attaccanti che hanno sempre segnato e nel Napoli in questo momento non ci sono. Partendo con un 4-1-4-1 come è partito l'altra volta e poi trasformandosi in 4-3-3 la produzione offensiva è stata più ampia, ma bisogna capire se si resterà cosi con i Fab Four o meno, poi io credo che dipenderà dalle partite. Magari giocherà cosi con le big e magari contro le piccole sacrificherà un centrocampista per inserire Noa Lang. Politano era l'unico in queste gare che saltava l'uomo e spero che invece ce ne siano nelle prossime partite.

Juventus e Roma prime insieme al Napoli? Non ho visto molto la Roma, ho visto la Juve che ha rischiato nel finale, ma devo dire che mi piacciono molto Openda e Zhegrova che fanno la differenza, poi bisogna vedere come si ambienteranno nel calcio italiano, lo aveva seguito anche il Napoli. E' una squadra con fragilità in difesa ma parliamo di una squadra ben costruita, una squadra che ha mantenuto Vlahovic, poi ha anche Jonathan David che deve ambientarsi nel campionato italiano.

Credo che il Napoli, poi la Juve e poi bisognerà vedere come reagirà l'Inter dopo ieri, poi c'è il Milan che ha acquistato Rabiot ma ha perso Reijnders e quindi sono tutte squadre in costruzione, vedremo nelle prossime settimane come si evolverà. Non tutte giocheranno come il Cagliari nelle prossime giornate, poi chi sarà il centravanti dovrà farsi trovare pronto. Luvumbo al posto di un difensore? Un atto di coraggio, ma in realtà non gli è andata bene perchè da li' è arrivato il gol e quindi gli è andata male. Il Napoli prima faticava a creare occasioni e questa mossa ha aiutato".