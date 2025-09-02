Cheddira, le prime foto dopo la firma col Sassuolo: indosserà la maglia numero 9 | FOTO

Calciomercato Napoli, le foto della firma di Walid Cheddira col Sassuolo: indossa la maglia numero 9
Calciomercato Napoli - Spuntano le prime foto di oggi di Walid Cheddira, dopo la firma con il Sassuolo. Per lui un contratto fino al 2029 (1 anno di prestito e diritto di riscatto per 3 anni), un affare completato dall'agente Bruno Di Napoli, della BDN Management.
Ecco gli scatti alla firma, alla presenza anche dell'agente Marco Sommella:
