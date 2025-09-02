Da Insigne a Umtiti e Bakayoko: tutti gli svincolati di lusso, ci sono diversi ex Napoli
Ultime calcio la lista degli svincolati di lusso al gtermine della sessione estiva di calciomercato
Ultime calcio - Si è chiusa la sessione estiva del calciomercato 2025/2026. Tanti trasferimenti completati ma anche tanti calciatori ancora senza squadra.
Gli svincolati di lusso del calcio internazionale
Questi i migliori calciatori senza squadra in questo momento:
PORTIERI:
- Andrea Consigli;
- Alessio Cragno;
- Arthur Desmas;
- Fraser Forster;
- Ivan Lomaev;
- Rui Patricio;
- Tomas Vaclik;
- Fran Vieites.
DIFENSORI:
- Fode Ballo-Touré;
- Juan Bernat;
- Mattia Caldara;
- Luca Caldirola;
- Mattia De Sciglio;
- Davide Faraoni;
- Rick Karsdorp;
- Diego Laxalt;
- Benjamin Mendy;
- Layvin Kurzawa;
- Sergio Reguilon;
- Takehiro Tomiyasu;
- Samuel Umtiti;
- Kurt Zouma.
CENTROCAMPISTI:
- Dele Alli;
- Mattia Aramu;
- Tiemoué Bakayoko;
- Giacomo Bonaventura;
- Christian Eriksen;
- Roberto Gagliardini;
- Ianis Hagi;
- Grzegorz Krychowiak;
- Darko Lazovic;
- Mateusz Legowski;
- Alex Oxlade-Chamberlain;
- Miralem Pjanic;
- Rafinha;
- Stefano Sensi;
- Roberto Soriano;
- Simone Verdi;
- Samuele Vignato;
ATTACCANTI:
- Vincent Aboubakar;
- Paco Alcacer;
- Michail Antonio;
- Mario Balotelli;
- Patrick Bamford;
- Wissam Ben Yedder;
- Fabio Borini;
- Billal Brahimi;
- Diego Costa;
- Mattia Destro;
- Diego Falcinelli;
- Kelechi Iheanacho;
- Lorenzo Insigne;
- Yann Karamoh;
- Adam Ounas;
- Marko Pjaca;
- Nicola Sansone;
- Isaac Success;
- Cristian Tello;
- Karl Toko Ekambi;
- Willian;
- Hakim Ziyech.
