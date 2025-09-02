Da Insigne a Umtiti e Bakayoko: tutti gli svincolati di lusso, ci sono diversi ex Napoli

Ultime calcio la lista degli svincolati di lusso al gtermine della sessione estiva di calciomercato

Ultime calcio - Si è chiusa la sessione estiva del calciomercato 2025/2026. Tanti trasferimenti completati ma anche tanti calciatori ancora senza squadra.

Gli svincolati di lusso del calcio internazionale

Questi i migliori calciatori senza squadra in questo momento:

PORTIERI:

  • Andrea Consigli;
  • Alessio Cragno;
  • Arthur Desmas;
  • Fraser Forster;
  • Ivan Lomaev;
  • Rui Patricio;
  • Tomas Vaclik;
  • Fran Vieites.

DIFENSORI:

  • Fode Ballo-Touré;
  • Juan Bernat;
  • Mattia Caldara;
  • Luca Caldirola;
  • Mattia De Sciglio;
  • Davide Faraoni;
  • Rick Karsdorp;
  • Diego Laxalt;
  • Benjamin Mendy;
  • Layvin Kurzawa;
  • Sergio Reguilon;
  • Takehiro Tomiyasu;
  • Samuel Umtiti;
  • Kurt Zouma.

CENTROCAMPISTI:

  • Dele Alli;
  • Mattia Aramu;
  • Tiemoué Bakayoko;
  • Giacomo Bonaventura;
  • Christian Eriksen;
  • Roberto Gagliardini;
  • Ianis Hagi;
  • Grzegorz Krychowiak;
  • Darko Lazovic;
  • Mateusz Legowski;
  • Alex Oxlade-Chamberlain;
  • Miralem Pjanic;
  • Rafinha;
  • Stefano Sensi;
  • Roberto Soriano;
  • Simone Verdi;
  • Samuele Vignato;

ATTACCANTI:

  • Vincent Aboubakar;
  • Paco Alcacer;
  • Michail Antonio;
  • Mario Balotelli;
  • Patrick Bamford;
  • Wissam Ben Yedder;
  • Fabio Borini;
  • Billal Brahimi;
  • Diego Costa;
  • Mattia Destro;
  • Diego Falcinelli;
  • Kelechi Iheanacho;
  • Lorenzo Insigne;
  • Yann Karamoh;
  • Adam Ounas;
  • Marko Pjaca;
  • Nicola Sansone;
  • Isaac Success;
  • Cristian Tello;
  • Karl Toko Ekambi;
  • Willian;
  • Hakim Ziyech.
