Lutto nel giornalismo, è morto Emilio Fede: il messaggio di De Laurentiis

Lutto nel mondo del giornalismo, è morto Emilio Fede: il messaggio di cordoglio di Aurelio De Laurentiis

È morto Emilio Fede, giornalista di 94 anni che era ricoverato da tempo nella residenza San Felice di Segrate, alle porte di Milano. Le sue condizioni si erano aggravate nelle ultime ore, dopo una lunga malattia. "Fino a ieri era ancora lucido", aveva riferito in mattinata una persona vicina alla famiglia. Poi, nel tardo pomeriggio, il commosso annuncio della figlia Sveva: “Papà ci ha lasciato”. I funerali si terranno giovedì presso la parrocchia Dio Padre di Segrate a Milano 2.

Di seguito il messaggio di cordoglio di Aurelio De Laurentiis:

"Il presidente Aurelio De Laurentiis e tutta la SSC Napoli sono vicini alle figlie di Emilio Fede per la scomparsa del loro papà".

