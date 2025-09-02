Capuano: "ADL, re del mercato: ha convinto Conte e ha costruito una rosa profonda"

Giovanni Capuano, con un articolo su Panorama, ha stilato le pagelle del calciomercato. Di seguito quanto scritto sul Napoli:

"Napoli (voto 9) - De Laurentiis è stato il vero re del mercato. Ha iniziato convincendo Conte a restare e appianando le diversità di vedute dello scorso inverno, ha proseguito dotandolo di una rosa profonda e piena di qualità, ideale per comandare in Italia e provare a fare bene in Europa. La ciliegina sulla torta è stata la rapidità con cui il Napoli è andato su Hojlund, stanziando 50 milioni di euro, in reazione all'infortunio di Lukaku: solo un grande club si comporta così e i partenopei oggi lo sono senza discussione".