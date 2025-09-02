Auriemma: "Manca un vice Anguissa, chi giocherà quando va in Coppa d'Africa? De Bruyne non sarà sempre titolare..."

Il giornalista Raffaele Auriemma, infatti, ha spiegato cosa manca al Napoli nel corso del suo intervento ai microfoni di Stile Tv, durante la trasmissione 'Salite sulla Giostra': "Mercato? Manca soprattutto l'alternativa ad Anguissa. Quando andrà in Coppa d’Africa, parliamo di inizio dicembre, e ci starà secondo me fino alla fine perché il Camerun è tra le candidate a vincere la Coppa D’Africa…Chi giocherà nel Napoli al posto di Anguissa? L'unica soluzione è mettere McTominay a sinistra, De Bruyne sotto-punta e Politano a destra: è l’unico modo con il quale puoi utilizzare i due play (Lobotka e Gilmour, ndr). E per avere Elmas come alternativa dalla panchina. L’unico modo è questo qui con il doppio play.

Il Napoli mi piace molto, però sono curioso di vedere come giocherà con Hojlund perché non è simile né a Lukaku e tantomeno a Lucca. Quindi potrebbe essere utile quando il Napoli giocherà con i due esterni, quindi non solo Politano ma anche Lang. E questo secondo me capiterà quando non ci sarà De Bruyne, perché noi non possiamo pensare che le giochi tutte".

 

Classifica
  • #

    Squadra

    PT
    G
    V
    N
    P

  • logo NapoliNapoliCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo JuventusJuventusCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo CremoneseCremoneseCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo RomaRomaCL

    6

    2
    2
    0
    0

  • logo UdineseUdineseEL

    4

    2
    1
    1
    0

  • logo InterInterECL

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo LazioLazio

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo MilanMilan

    3

    2
    1
    0
    1

  • logo ComoComo

    3

    2
    1
    0
    1
  • 10º

    logo BolognaBologna

    3

    2
    1
    0
    1
  • 11º

    logo AtalantaAtalanta

    2

    2
    0
    2
    0
  • 12º

    logo FiorentinaFiorentina

    2

    2
    0
    2
    0
  • 13º

    logo CagliariCagliari

    1

    2
    0
    1
    1
  • 14º

    logo PisaPisa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 15º

    logo GenoaGenoa

    1

    2
    0
    1
    1
  • 16º

    logo ParmaParma

    1

    2
    0
    1
    1
  • 17º

    logo LecceLecce

    1

    2
    0
    1
    1
  • 18º

    logo VeronaVeronaR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 19º

    logo TorinoTorinoR

    1

    2
    0
    1
    1
  • 20º

    logo SassuoloSassuoloR

    0

    2
    0
    0
    2
