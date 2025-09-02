Calciomercato Napoli: ecco chi può essere il primo acquisto di gennaio

Calciomercato Napoli - Il Napoli ha chiuso il mercato estivo da protagonista assoluto e già si proietta al futuro. Perché il fenomenale direttore sportivo Giovanni Manna non starà fermo a riposare e già si prepara al futuro e alla prossima sessione di mercato invernale. Un colpo che il Napoli ha di fatto chiuso ma rimandato potrebbe essere quello di Juanlu Sanchez. Accordo totale con il giocatore che ha rifiutato tante offerte importanti anche dalla Premier e distanza minima con il Siviglia. L'infortunio di Lukaku ha però spostato il budget estivo sull'arrivo dell'ultimo acquisto, Hojlund. A gennaio però si potrebbe riaprire la pista Juanlu Sanchez al Napoli.