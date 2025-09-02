Dal Belgio - Cambia il presidente dell'Anderlecht: adesso Lukaku può tornare davvero!

Calciomercato Napoli - Dal Belgio si torna a parlare di un futuro all'Anderlecht per Romelu Lukaku: l'Anderlecht è già in profonda crisi a solo un mese dall'inizio della nuova stagione.

La squadra di Bruxelles ha già visto la sua avventura europea fallire completamente e ha anche iniziato il campionato belga con esitazione. Un presidente dimesso potrebbe avere gravi conseguenze. Lunedì Wouter Vandenhaute ha annunciato al Consiglio di Amministrazione le sue dimissioni dalla carica di presidente dell'Anderlecht.

Lukaku: può tornare all'Anderlecht?

E come scrivono i colleghi in Belgio di Voetbal International, sembra che Marc Coucke, il noto proprietario dell'Anderlecht, tornerà a occuparsi della gestione quotidiana del club dopo questa rivoluzione di palazzo. Secondo fonti belghe, "questo aumenterebbe le possibilità di Romelu Lukaku di tornare dal suo amore d'infanzia. A Bruxelles, Coucke vuole sottolineare l'importanza di avere persone che "conoscano la casa", come si dice in Belgio".