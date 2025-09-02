CorSport: ecco perché l'acquisto di Hojlund potrebbe passare alla storia

Ultimissime Calcio Napoli - Hojlund, scrive il Corriere dello Sport, potrebbe passare alla storia di questo mercato estivo come il colpo numero uno, al netto dell’ingresso a corte del principe De Bruyne.
“Ha talento, qualità, forza fisica e ampi margini di crescita: con Conte potrà esplodere definitivamente. Soprattutto se riuscirà a diventare più concreto in fase realizzativa, incrementando i numeri delle ultime tre stagioni con l’Atalanta e il Manchester United: 26 in 129 partite. Senza però tirare un solo calcio di rigore”.