Prima serata a Napoli per Baridó: ecco dov'era a cena | FOTO

Calciomercato Napoli - Prima cena a Napoli per un calciatore, l'ultima cena in città per un altro. Stiamo parlando di Francisco Baridó, 17enne ufficializzato ieri dal Napoli che arriva dalla Juventus, e di Walid Cheddira che ha firmato per il Sassuolo.

I due si sono ritrovati ieri sera a cena da Cicciotto a Marechiaro, dopo le firme e le ufficialità dei rispettivi trasferimenti. In compagnia degli agenti Bruno Di Napoli e Marco Sommella.

Baridó arriva in azzurro come giovane di belle speranze e andrà a rinforzare la Primavera in questa stagione. Intanto ecco la sua prima apparizione napoletana: