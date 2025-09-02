UFFICIALE - L'Atalanta reintegra Lookman in rosa: è in lista UEFA

Ademola Lookman reintegrato in rosa dall’Atalanta, l'attaccante nigeriano resterà in nerazzurro almeno fino a gennaio. Sfumato l’approdo all’Inter, la società bergamasco punta a ricucire i rapporti col giocatore, come confermato dalla sua inclusione nella lista Champions.
Portieri: Carnesecchi, Rossi, Sportiello
Difensori: Ahanor, Djimsiti, Hien, Kolasinac, Kossounou, Scalvini Esterni: Bellanova, Bernasconi, Zalewski, Zappacosta
Centrocampisti: Brescianini, De Roon, Ederson, Musah, Pasalic, Samardzic
Attaccanti: De Ketelaere, Kamaldeen, Krstovic, Lookman, Maldini, Scamacca