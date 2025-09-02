Gazzetta, Monti avvisa: "Hojlund avrà questa difficoltà nel Napoli all'inizio"

Ultimissime Calcio Napoli- Il giornalista Gianluca Monti ha parlato cosi a Radio Napoli Centrale: "Il campionato ha detto che in questo momento non ci sono favorite uniche, chi è più avanti di condizione riesce a fare meglio, il Napoli non è al massimo ma riesce anche senza essere il miglior Napoli a ottenere due vittorie e quindi credo che siamo sulla falsariga dello scorso anno. Credo che quando il motore sarà andato a rodaggio potrà essere competitivo anche su più fronti; difficoltà a fare gol? Il Napoli è strutturato per fare cosi, non vedo un Napoli diverso dallo scorso anno. Vedo De Bruyne che sta giocando sottoritmo e che non è ancora in condizione, non mi immaginavo spumeggiante, ma sulla qualità della manovra e della fluidità, al netto di Politano e qualche sgasato di Spinazzola faccio fatica a vedere il Napoli che possa avere una grande fluidità di manovra.

La Juventus? Per me era forte anche lo scorso anno, la scelta dell'allenatore era rivedibile per un contesto respingente, poi si fece male Bremer lo scorso anno e cosi la squadra perse solidità. La Juve in avanti è tanta roba, dietro non è messa benissimo anche se il recupero di Bremer è importante. La Juve c'è, ma c'è anche l'Inter, il Napoli e la Roma. Per me il Napoli è davanti a tutti perchè è la più solida e in Italia vince chi fa meno gol. In Europa sono curioso, il raggruppamento che vede protagonista il Napoli ci dirà molto anche del livello del calcio italiano, che ormai appartiene alla medio alta borghesia del calcio europeo e vediamo se riusciamo ad affermarci.

Hojlund? Il Napoli deve cambiare ad Hojlund e non viceversa, il Napoli difficilmente mette in condizioni l'attaccante di giocare in profondità che è la qualità migliore del danese, deve essere Hojlund ad adattarsi al Napoli e non viceversa. Hojlund comunque è forte di suo e farà 4-5 gol già dentro l'area di rigore, il Napoli non è una squadra che permette all'attaccante di fare 20 gol a stagione, ma magari dividi i gol tra attaccante, De Bruyne e McTominay.

Ricerca dell'esperto? Non mi piace niente sinceramente, neanche Rabiot che torna al Milan a 30 anni. Ho visto il tuo post su Ambrosino e sarebbe un germoglio per il calcio italiano, questi non aggiungono nulla al patrimonio del calcio italiano che è già in difficoltà.

Nazionale? Gattuso fa quello che fanno tutti, convoca quello che reputa i migliori. In Italia mancano i numeri dieci, poi faccio fatica a pensare che l'Italia non si qualifichi ai Mondiali del 2026, resto fiducioso per le prossime gare".