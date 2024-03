CorSport, Mandarini: "Il Napoli non si sgretola più, ci sono cose da mettere a posto ma non c’è tempo”

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista del Corriere dello Sport Fabio Mandarini, rilasciando alcune dichiarazioni.

“A me ieri il Napoli è piaciuto nella reazione del secondo tempo, non era scontato restare in panchina perchè tante cose sono successe in settimana come la Champions League e l’infortunio di Osimhen: sicuramente il Napoli non si sgretola più, offensivamente si è costruito poco ma l’Inter non aveva mai pareggiato nel 2024. Ci sono cose da mettere a posto ma non c’è tempo”