Conte in conferenza: "Dovevamo essere più cinici! Ci siamo giocati il bonus pareggio, dispiace perchè meritavamo molto di più oggi. Tutto nelle nostre mani, che vinca chi merita"

Ultime notizie Napoli - Gentili spettatrici e spettatori di CalcioNapoli24, vi diamo il benvenuto alla conferenza stampa al termine di Napoli-Genoa di Serie A con le dichiarazioni live dell'allenatore della SSC Napoli Antonio Conte.

"Come si gestiscono questi momenti e se cambierà qualcosa? Cambierà poco, quello che abbiamo fatto finora lo faremo ancora: lavoreremo e prepareremo la prossima partita. Mancano due partite, bene o male ripeto che siamo stati sempre in zona alta in classifica e tra primo e secondo posto. Abbiamo gestito la situazione anche in precedenza, sicuramente ci siamo giocati il bonus pareggio, dispiace perchè meritavamo molto di più oggi. Quando alla fine tiri 11 volte a 2 ci sta, il calcio è fatto così e certe volte non siamo stati precisissimi nei dettagli. Abbiamo sempre concesso poco, oggi abbiamo concesso sui colpi di testa su situazioni che potevamo gestire meglio. I ragazzi hanno dato tutto, c'è stato un altro imprevisto con Lobotka dopo pochi minuti ma noi troviamo soluzioni e cercheremo di farlo nelle ultime due partite, cercando di fare il massimo. Che vinca il migliore non so se dirlo, che vinca chi merita è il discorso"

"Incombe paura in alcune fasi di gara? Col senno di poi si poteva fare meglio su un calcio da fermo e su un cross neanche tanto dal fondo. Quando si concedono gol, a meno che non arrivi una bomba sotto l'incrocio c'è sempre qualcosa da migliorare. Dispiace, abbiamo avuto l'opportunità per segnare ancora ed in certe situazioni devi essere cinico: non lo siamo stati, se tiri 22 volte e 11 nello specchio e poi pareggi. Ti deve dispiacere, c'è amarezza e domani smaltiremo prima di tornare a lavorare martedì. Abbiamo ancora tutto nelle nostre mani, avremo due partite difficili perchè il Parma si deve salvare. Noi vogliamo continuare a sognare, a dare soddisfazioni alla gente di Napoli che oggi ci ha fatto sentire un calore importante"

"La squadra ha avuto paura di volare? Tante volte mi chiedete del secondo tempo e oggi mi chiedete del primo, diciamo che non soddisfiamo mai tutti con due tempi come Dio comanda. Io penso che siamo partiti molto bene, abbiamo segnato e poi come con l'Udinese da una situazione strana abbiamo subito gol. Il pareggio ha creato un po' d'ansia ma nel primo tempo non ho visto chissà cosa di negativo. Nel secondo abbiamo ricominciato col pallino in mano, abbiamo segnato e dovevamo fare ancora gol sfruttando le occasioni, perchè poi può capitare che ti arrivi un cross dalla trequarti e subisci di testa"