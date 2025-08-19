L'Equipe - Lee Kang-in valuta l'addio al PSG, è chiuso da Kvara e gioca sempre meno: c'è anche il Napoli!

Calciomercato Napoli, importanti novità dalla Francia. Secondo quanto riferisce L'Equipe onostante un inizio di stagione positivo con il PSG e un tempo di gioco positivo nelle prime due partite, il sudcoreano Lee Kang-in è ansioso di conoscere le sue opzioni sul mercato. E' tra queste ci sarebbe anche il Napoli.
Ecco cosa scrive nel dettaglio il quotidiano transalpino
Dopo il suo esordio vittorioso contro il Tottenham in Supercoppa Europea (2-2, 4-3 ai rigori), si pensava che il futuro di Lee Kang-in fosse ormai segnato. Il PSG ha assicurato che non ci sarebbero state possibilità di separarsi da lui , nonostante l'avvicinarsi dell'estate, e i suoi collaboratori più stretti hanno sposato la linea del club. Tuttavia, negli ultimi giorni, il sudcoreano ha ripreso a riflettere sul suo futuro.
Lee Kang-in cerca di ottenere più spazio e visibilità in un anno segnato dalla Coppa del Mondo. Il centrocampista offensivo arriva da una stagione a fasi alterne, che ha visto un drastico cambiamento sia nel suo utilizzo che nelle sue statistiche dall'acquisto di Khvitcha Kvaratskhelia a gennaio. Ha giocato le prime 37 partite della stagione 2024-2025, poi solo otto delle successive 21, fino alla Coppa del Mondo per Club.
In particolare, l'allenatore del PSG Luis Enrique aveva smesso di fidarsi di lui nelle partite importanti, concedendogli solo una presenza come sostituto - 19 minuti contro il Liverpool (1-0, 4-1 ai rigori, l'11 marzo) - a partire dagli ottavi di finale di Champions League. Questo utilizzo sta spingendo il sudcoreano a considerare di andarsene. Se il giocatore vuole conoscere tutte le sue opzioni così tardi, è anche perché sente che il mercato sta iniziando a scaldarsi intorno a lui. Diversi club di Premier League hanno espresso interesse, così come il Napoli, club di Serie A. Basterà questo a spingere la dirigenza parigina ad aprire la porta? Non è questa la tendenza. Nelle ultime settimane, il PSG si è mostrato fermo nella sua volontà di trattenere il giocatore. Ci vorrebbe un'offerta molto allettante per cambiare la dirigenza del club.