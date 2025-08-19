L'Equipe - Lee Kang-in valuta l'addio al PSG, è chiuso da Kvara e gioca sempre meno: c'è anche il Napoli!

Calciomercato Napoli, importanti novità dalla Francia. Secondo quanto riferisce L'Equipe onostante un inizio di stagione positivo con il PSG e un tempo di gioco positivo nelle prime due partite, il sudcoreano Lee Kang-in è ansioso di conoscere le sue opzioni sul mercato. E' tra queste ci sarebbe anche il Napoli.

Mercato Napoli, ipotesi Lee Kang-in

Ecco cosa scrive nel dettaglio il quotidiano transalpino

Dopo il suo esordio vittorioso contro il Tottenham in Supercoppa Europea (2-2, 4-3 ai rigori), si pensava che il futuro di Lee Kang-in fosse ormai segnato. Il PSG ha assicurato che non ci sarebbero state possibilità di separarsi da lui , nonostante l'avvicinarsi dell'estate, e i suoi collaboratori più stretti hanno sposato la linea del club. Tuttavia, negli ultimi giorni, il sudcoreano ha ripreso a riflettere sul suo futuro.

Lee Kang-in cerca di ottenere più spazio e visibilità in un anno segnato dalla Coppa del Mondo. Il centrocampista offensivo arriva da una stagione a fasi alterne, che ha visto un drastico cambiamento sia nel suo utilizzo che nelle sue statistiche dall'acquisto di Khvitcha Kvaratskhelia a gennaio. Ha giocato le prime 37 partite della stagione 2024-2025, poi solo otto delle successive 21, fino alla Coppa del Mondo per Club.