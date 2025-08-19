Trattativa ad oltranza, Juanlu preme per il trasferimento: Napoli e Siviglia si avvicinano

Attraverso i social il giornalista esperto di calciomercato Matteo Moretto ha riferito un aggiornamento circa il trasferimento di Juanlu Sanchez dal Siviglia al Napoli:

"Trattativa a oltranza per Juanlu Sánchez al Napoli. I due club tornano ad avvicinarsi sulla valutazione finale del calciatore, grazie a un piccolo sforzo da ambo le parti. Il calciatore preme per il trasferimento".

Il Napoli, dopo l’arrivo di Gutierrez e in attesa del sostituto di Lukaku, punta a rafforzare la difesa. Il DS Manna sta lavorando per chiudere l’acquisto di Juanlu Sanchez, 22enne del Siviglia. Il difensore era già stato accostato al Napoli e ora rientra nei piani di Antonio Conte. Ieri si sono registrati progressi nei contatti col Siviglia, anche se restano dettagli da definire. L’offerta del Napoli è di 18 milioni di euro, bonus inclusi e senza percentuale su futura rivendita. Oggi ci sono stati nuovi contatti per arrivare all’accordo definitivo. La trattativa continua a oltranza per ottenere il sì del Siviglia e del giocatore.