Chiariello: "Napoli tradito dai suoi migliori. Kvara un fantasma, il peggiore in campo"

Umberto Chiariello nel corso di Campania Sport su Canale 21 ha commentato Juventus Napoli:

"Terza sconfitta consecutiva per il Napoli. La ripresa è stata sconfortante ancora una volta. La colpa non è di Walter Mazzarri, poverino. Bisognava dargli il tempo di fare risultati contro squadre più abbordabili e invece è stato chiamato prima di un ciclo terribile.

Il Napoli è stato tradito dai suoi migliori calciatori. Come può Kvara sbagliare quel gol? Il georgiano è un fantasma, il peggiore in campo, Lo stesso Di Lorenzo ha fallito una occasione clamorosa. Il Napoli ha un problema enorme che non ci fa pensare a una guarigione immediata: quello relativo alle gambe. Non regge. Con Atalanta, Inter e Real Madrid gli azzurri sono calati vistosamente. Ma anche contro la Juventus cosa ha prodotto il Napoli nella ripresa? Gli azzurri hanno dominato nella prima frazione di gioco. Come si può pensare che la Juventus possa vincere lo scudetto con un fabbro ferraio prestato al calcio come Gatti? La Vecchia Signora è una squadra modesta".