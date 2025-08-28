Repubblica - Napoli pronto a chiudere per due centrocampisti: Elmas e Brescianini in pole

Calciomercato Napoli - Il mercato chiude lunedì e bisogna fare in fretta anche per l’altro file aperto, quello relativo al centrocampo. Un innesto è in dirittura d’arrivo, ma il Napoli potrebbe aggiungerne anche un secondo per garantire ulteriore fisicità al reparto, quando Anguissa disputerà al Coppa d’Africa con il Camerun. Il gate arrivi, dunque, non attende soltanto Elmas che è davvero vicino al ritorno in maglia azzurra.

Il Lipsia ha aperto all’ipotesi del prestito oneroso ( due milioni, ballano altri 500 mila euro di bonus) e un diritto di riscatto fissato a circa 17 milioni di euro. Si attende soltanto il via libera per organizzare le visite mediche.

E il secondo centrocampista? È ancora aperta la trattativa per Brescianini. Ci sono stati contatti anche ieri per il 25enne dell’Atalanta che la scorsa estate è stato a un passo dalla maglia azzurra. Lo scrive Repubblica.

