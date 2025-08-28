Repubblica - Sorpresa in Champions: c'è una prima volta storica

Champions League

Champions League - Sorpresa in Champions, fuori Celtic e Rangers (umiliato dal Club Brugge) dalla Scozia. Passa per la sua prima volta storica il Kairat Almaty, un traguardo che per il calcio kazako vale doppio, perché a dieci anni esatti di distanza — apripista fu l’Astana nel 2015 — riporta una squadra dell’ex repubblica sovietica nel tabellone principale del torneo. Poi c’è anche il BodoGlimt, terza “cenerentola” della prossima Champions. Un’ascesa costante, iniziata nel 2021 con il clamoroso 6-1 inflitto alla Roma di Mourinho e proseguita con la semifinale di Europa League lo scorso anno: ora l’ingresso per la prima volta nell’élite europea.
 

